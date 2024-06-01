Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке арестован за взяточничество

В США задержан 62-летний бывший командующий ВМС США в Европе и Африке и экс-глава командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе адмирал Роберт Берк. Его и двух руководителей бизнеса арестовали по уголовным обвинениям, сообщил Минфин страны. Следствие считает, что адмирал причастен к схеме взяточничества, которая включала контракт правительства США.

С 2020 по 2022 год Роберт Берк курировал военно-морские операции в Европе, России и большей части Африки. Задержанные бизнесмены - руководители компании, которая с августа 2018 года по июль 2019 года предоставляла пилотную программу обучения персонала небольшому филиалу ВМФ США. В конце 2019 года контракт с ней был прекращен.

В обвинительном заключении сказано, что Берк пообещал бизнесменам использовать свое положение для заключения нового контракта между ВМФ и их компанией в обмен на будущее трудоустройство в ней. Речь шла об услугах на миллионы долларов.

В декабре 2021 года по указанию Берка был подписан контракт с этой компанией на сумму 355 тысяч долларов. Он предусматривал обучение персонала в Италии и Испании. Оно прошло в январе 2022 года. В октябре 2022 года Берк начал работать в этой компании с годовой стартовой зарплатой в 500 тысяч долларов и грантом в размере 100 тысяч опционов на акции.

Берк и двое бизнесменов обвиняются в сговоре с целью получения взятки. Адмиралу также предъявлено обвинение в совершении действий, затрагивающих личный финансовый интерес, и сокрытии существенных фактов от Соединенных Штатов. Ему грозит до 30 лет заключения, а предпринимателям - до 20 лет тюрьмы каждому.