Участники «Времени героев» рассказали, как шли под огнем на учебу

Программа «Время Героев», старт которой дал лично президент, - это масштабный образовательный проект. Согласно поставленной задаче, бойцы специальной военной операции должны стать новой элитой общества и в будущем занимать ключевые позиции в военной сфере и на гражданке. Обучение участников СВО в рамках новой программы началось в конце мая. В первом наборе магистерской программы 83 человека.

Обращаясь к ним, Путин сказал, что у России никогда не было благостных времен, но всегда были люди, которые служили Отечеству и защищали его. И вновь процитировал философа Ивана Ильина: «Жить надо ради того, ради чего можно умереть».

На разговор с Путиным собрались 83 человека. 24 из них - Герои России. От рядового до генерала, но здесь между ними нет никакой разницы. Каждый - ветеран специальной военной операции, у каждого на груди боевые медали и ордена. Эти люди кровью доказали свою любовь к родине. И их командир, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России Владимир Путин, начинает разговор по-простому, без оглядки на чины и звания. Поздравляет с днем рождения одного из участников встречи, танкиста и Героя России Степана Белова.

«Начнем с приятного: сегодня день рождения Белова Степана Михайловича, ему 28 лет. Степан Михайлович, мы вас поздравляем. Как в таких случаях говорят, офицерский подарок передадим протокольно, то есть ребята передадут», - говорит президент.

Рота гвардии лейтенанта Белова уничтожила около 20 танков и 9 боевых машин пехоты противника. И у всех в этом зале похожие истории. Эти люди сейчас особенно нужны России.

Владимир Путин объявил о создании программы «Время героев» 29 февраля во время послания Федеральному Собранию. По сути, тогда президент заявил о запуске важнейшей образовательной программы для военнослужащих. И пообещал: государство приложит все силы для того, чтобы они стали новой элитой России. Так и происходит, подтверждают участники.

«Если честно, я думал, что у военнослужащих, которые находятся на линии фронта, не будет возможности отобраться сюда. Я помню, когда на меня вышел замполит полка и сказал, что поступил приказ: утром я должен пройти тестирование. Помню, как ночью я выходил с опорного пункта под постоянным воздействием огня противника, чтобы пройти тестирование и после пройти онлайн-собеседование. И вот я стою перед вами и горд быть частью вашей команды. Мы вас не подведем», - рассказал участник программы «Время Героев» Александр Суразов.

У многих участников образовательной программы уже есть опыт в управлении. Причем на таких должностях, с которых, казалось бы, на боевые действия не уходят. Сержант Евгений Первышов, депутат Государственной думы, на время СВО отпросился в отпуск. А до этого пять лет был мэром Краснодара. Прямо на встрече Владимир Путин говорит: ваш богатый опыт пригодится обязательно.

В зоне специальной военной операции много женщин. Медики, операторы дронов, стрелки и гранатометчики - они выполняют свой долг наравне с мужчинами. Военный врач капитан Дарья Светяш рассказывает об операции в Гостомеле. И о героизме десантников, выполнивших сложнейшую операцию в тылу противника.

«Однажды нам принесли раненого. Мы не знали, кто он, откуда. У него не было больше половины лица. Вот начиналась шея, один только язык и уже глаза. Он не мог дышать. У него была повреждена нога, но на это совершенно не было времени: мы боролись за его жизнь. Когда к нему пришли сослуживцы и попросили навестить, я узнала, что это солдат из моей части. Я узнала, что этот солдат закрыл собой командира и товарища. Он прошел реабилитацию и продолжает свой праведный путь», - рассказала Герой России Дарья Светяш.

Участники программы «Время героев» уже закончили важный этап обучения. Здесь и про рациональное использование ресурсов, и про командную работу, и про развитие важных личных качеств. Часть этих навыков они получили на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

На фронте они уже показали себя, как говорят в управлении, эффективными кризис-менеджерами. Стрессоустойчивость, скорость принятия решений, когда цена ошибки - смерть. Те, кто смог успешно провести свое подразделение сквозь огонь и выполнить задачу, справятся и в мирной жизни.

Разговаривая с президентом в «Сенеже», они, среди прочего, вспоминают арктическую экспедицию. Владимир Сайбель был тяжело ранен в ходе специальной военной операции. Потерял руку и ногу, вернулся на гражданку. Но когда узнал про «Время Героев», понял, что его служба не заканчивается.

Президент задает важный, в чем-то даже личный вопрос военнослужащим. Когда они выпустятся, - какие планы?

И это важно: никакого принудительного распределения. Они сами смогут решить, где пригодятся их навыки, знания и опыт. Другими словами, страна даст им возможность, а выпускники «Времени Героев» уже сами определят для себя цели. И президент делится своим опытом.

О чем еще говорил президент с участниками «Времени Героев», смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».