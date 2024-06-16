В правительстве ДНР вручили награды медикам

В правительстве Донецкой Народной Республики прошло рабочее совещание, в ходе которого первый заместитель председателя Андрей Чертков и вице-премьер Лариса Толстыкина вручили награды медикам.

«В двух словах нельзя выразить нашу благодарность вам, потому что вы настоящие герои - не меньше тех, кто защищает сегодня нашу республику», - сказал Андрей Чертков.

Лариса Толстыкина наградила семейные медицинские династии. В их числе - 300-летняя династия Журавлевых-Рогозиных и насчитывающая больше 320 лет общего трудового стажа семья Поляк-Полтавец. Четыре поколения этих семей трудились и трудятся в местных медорганизациях.

«Медики Донбасса всегда отличались самыми лучшими качествами: стойкостью, профессионализмом, милосердием, служением людям и любовью к Родине. Это особенные люди. Они с 2014 года лечат раны, которые наносит война. И, к сожалению, основы военной медицины стали уже частью нашей реальности. Наши жители безмерно благодарны нашим медицинским работникам за их самоотверженный труд», - сказала Лариса Толстыкина.

От лица главы Дениса Пушилина к медицинским работникам обратился руководитель администрации главы ДНР Алексей Никаноров. Он отметил героизм донецких медиков и подчеркнул, что руководитель республики всегда работает над тем, чтобы улучшить условия их труда и облегчить их непростую ношу.