В Мурманской области спасли краснокнижного горбатого кита Станислава

В Баренцевом море специалисты освободили от обрывков сетей краснокнижного горбатого кита Станислава, сообщила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. Это удалось сделать после двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток.

«Удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного», - написала она.

Радионова опубликовала фото, на которых видно, что веревки на млекопитающем больше нет. На его теле заметна только вдавленная область. По словам главы Росприроднадзора, у кита остались шрамы.

«Мы надеемся, что они скоро заживут», - добавила Радионова.

Кита назвали Станиславом мурманские активисты. Животное заметили в начале июня туристы в Териберке. Кит запутался в рыболовных снастях и не мог открыть рот полностью. Пока готовили команду для его спасения, в Териберке отслеживали передвижение горбатого кита.

Потом оказалось, что Станислав - китенок. Помочь ему было непросто, потому что мама-кит опасалась людей и прикрывала детеныша.