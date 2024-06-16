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В Мурманской области спасли краснокнижного горбатого кита Станислава

У кита остались шрамы, но они должны зажить.
Владимир Рубанов 2024-06-16 13:46:17
© Фото: radionovasg, Telegram © Видео: radionovasg, Telegram

В Баренцевом море специалисты освободили от обрывков сетей краснокнижного горбатого кита Станислава, сообщила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. Это удалось сделать после двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток.

«Удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного», - написала она.

Радионова опубликовала фото, на которых видно, что веревки на млекопитающем больше нет. На его теле заметна только вдавленная область. По словам главы Росприроднадзора, у кита остались шрамы.

«Мы надеемся, что они скоро заживут», - добавила Радионова.

Кита назвали Станиславом мурманские активисты. Животное заметили в начале июня туристы в Териберке. Кит запутался в рыболовных снастях и не мог открыть рот полностью. Пока готовили команду для его спасения, в Териберке отслеживали передвижение горбатого кита.

Потом оказалось, что Станислав - китенок. Помочь ему было непросто, потому что мама-кит опасалась людей и прикрывала детеныша.

#в стране и мире #Мурманская область #Баренцево море #горбатый кит #Териберка
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