Подразделения группировки войск «Восток» российской армии освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Там наши военнослужащие заняли более выгодные рубежи.

ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Новоселовки Запорожской области, Урожайного и Владимировки в ДНР.

В этих районах боевики потеряли до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и британскую гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.