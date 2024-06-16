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Бойцы группировки «Восток» освободили село Загорное в Запорожье

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение националистам в районах Новоселовки Запорожской области, Урожайного и Владимировки в ДНР.
2024-06-16 13:30:15
© Фото: ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Восток» российской армии освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Там наши военнослужащие заняли более выгодные рубежи.

ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Новоселовки Запорожской области, Урожайного и Владимировки в ДНР.

В этих районах боевики потеряли до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и британскую гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Украина #освобождение #ВСУ #спецоперация #запорожская область #группировка войск «Восток» #Загорное
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