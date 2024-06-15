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Дело по алиментам футболиста Сафонова дошло до руководства ПСЖ

Адвокат бывшей жены вратаря отметил, что также было подано обращение к судебным приставам с просьбой ограничить выезд спортсмена за пределы России.
Сергей Лебедев 2024-06-15 08:21:54
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Бывшая супруга одного из самых известных российских вратарей Матвея Сафонова обращалась к судебным приставам с просьбой ограничить выезд футболиста за пределы России из-за того, что он долгое время не платит по алиментам. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил адвокат экс-жены голкипера Максим Шилов.

«Мы просили судебного пристава ограничить выезд Матвея Евгеньевича за пределы России в виду того, что им не исполняется решение суда уже длительное время, и уже скопилась задолженность за более чем два года», - подчеркнул адвокат.

Кроме того, по его словам, удалось связаться с руководством французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», куда переходит играть Матвей Сафонов.

«В настоящий момент в контакте. Пытаемся урегулировать данный спор экстерриториально. Смена резидентства Матвеем никак нас не остановит. Мы будем в интересах ребенка защищать ее права, в том числе в судах Франции», - добавил Максим Шилов.

Напомним, ранее стало известно, что Матвей Сафонов переходит в ПСЖ. Контракт с ним подписан до лета 2029 года. Однако футболисту официально запрещен выезд из России из-за долга по алиментам.

#адвокат #суд #наш эксклюзив #жена #алименты #Матвей Сафонов
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