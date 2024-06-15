Российские бойцы показали применение облегченного «Град-1» на базе ЗиЛ

Расчеты российских реактивных систем залпового огня 9К55 «Град-1» поразили опорные пункты украинских националистов около села Липцы Харьковской области, где находятся стратегически важные высоты. По боевикам нанесли удар 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами.

«Приходит нам задача, мы выдвигаемся, быстро и точно отрабатываем. У меня ребята молодцы, все стараются. На каждую цель выезжаем с полной отдачей и старанием. С начала наступления мы могли в день выпускать по 300-400 снарядов», - рассказал старший офицер батареи.

Реактивная артиллерия группировки войск «Север» поддерживает российское наступление на Харьковском направлении. Беспилотники передают точные координаты врага. По одной цели нередко залпом работают сразу две машины.

«И пехоте помогаем частенько. Бывает выезжаем в 2-3 часа ночи. Без разницы сколько будет времени», - говорит старший наводчик РСЗО «Град-1».

Отметим, реактивная система залпового огня «Град-1» является облегченной версией «Града». В отличие от более распространенных БМ-21 и БМ-21-1, выполненных на шасси Урал-375Д и Урал-4320, она установлена на ЗиЛ-131. Вместо 40 направляющих РСЗО «Град-1» имеет 36.

Таких машин с начала производства было выпущено всего чуть более 500 штук.