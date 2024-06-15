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В Петергофе вручили дипломы выпускникам военных вузов МТО

Офицеров поздравил замминистра обороны России Андрей Булыга.
Владимир Рубанов 2024-06-15 13:26:14
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В Петергофе сегодня чествовали выпускников военных вузов системы материально-технического обеспечения. В церемонии приняли участие около тысячи офицеров. У некоторых уже есть боевой опыт и государственные награды.

Кроме того, дипломы об окончании вуза вручили выпускникам иностранных государств. Офицеров поздравил замминистра обороны России Андрей Булыга. Он проинспектировал оснащение военной академии имени генерала Анатолия Хрулева и трех ее институтов.

Начальники ВУЗов доложили, что подготовка специалистов МТО идет с учетом опыта спецоперации. В программу ввели обучение по применению беспилотников и тактическую медицину. В учебных заведениях используются самые современные мультимедийные технические средства и новейшие образцы вооружения и техники.

#армия #Санкт-Петербург #выпускники #Петергоф #вручение дипломов #андрей булыга
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