В Петергофе вручили дипломы выпускникам военных вузов МТО

В Петергофе сегодня чествовали выпускников военных вузов системы материально-технического обеспечения. В церемонии приняли участие около тысячи офицеров. У некоторых уже есть боевой опыт и государственные награды.

Кроме того, дипломы об окончании вуза вручили выпускникам иностранных государств. Офицеров поздравил замминистра обороны России Андрей Булыга. Он проинспектировал оснащение военной академии имени генерала Анатолия Хрулева и трех ее институтов.

Начальники ВУЗов доложили, что подготовка специалистов МТО идет с учетом опыта спецоперации. В программу ввели обучение по применению беспилотников и тактическую медицину. В учебных заведениях используются самые современные мультимедийные технические средства и новейшие образцы вооружения и техники.