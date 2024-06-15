На Поклонной горе выпускникам Военного университета вручили дипломы

Сегодня в Москве прошла торжественная церемония выпуска молодых лейтенантов и слушателей Военного университета Министерства обороны имени князя Александра Невского. Мероприятие состоялось на Поклонной горе у Музея Победы.

В церемонии принял участие статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков. Он поздравил выпускников с окончанием обучения.

«Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины! От вас потребуется полная самоотдача, энергия, принципиальность и настойчивость, мужество, решимость и готовность вести за собой боевых товарищей», - отметил Николай Панков, обращаясь к присутствующим.

Заместитель главы военного ведомства также пожелал выпускникам крепкого здоровья, успехов в службе и благополучия. Кроме того, он вручил особо отличившимся медали «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации» и дипломы с отличием.

В военном ведомстве отметили, что по итогам работы экзаменационной комиссии 85 выпускников заслужили диплом с отличием и более 20 офицеров удостоены золотых медалей.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.