Артиллерист из Белгорода рассказал, как оказался под Волчанском

Ствол 152-миллиметровой самоходной гаубицы «Акация» смотрит в сторону города Волчанск. Сейчас это, пожалуй, самый горячий участок фронта на Харьковском направлении.

Артиллерия группировки войск «Север» держит противника под постоянным прессингом. Позиции ВСУ обрабатывают круглые сутки. Часто этот расчет «Акации» действует как «скорая помощь», когда надо поддержать огнем рывок пехоты или отбить локальные попытки контратаки.

«Противник огрызается, пытается выдавить нас с наших позиций. Бьем и по скоплению живой силы, которая выдвигается на поддержку. Мы им, естественно, мешаем. Опорные пункты вскрываем, помогаем нашим штурмовикам», - говорит командир орудия с позывным «Старина».

У самоходного артиллерийского орудия необычная, комбинированная защита. Это бревна в один накат - заодно они служат маскировкой. Еще есть железная решетка, классический козырек, а дальше - сетка. Все это защищает от ударов FPV-дронов.

Огромным количеством ударных беспилотников противник сейчас пытается компенсировать нехватку личного состава и тяжелой бронетехники. Места расположения украинских войск выявляет наша разведка на переднем крае.

«Есть цели, которые приходят оперативно, и нужно быстро работать. Работаем не только по нашим квадратам, но и прикрываем других ребят», - говорит старший наводчик САУ 2С3 «Акация» с позывным «Массаж».

Все чаще на позициях можно встретить контрактников из Белгородской области. И артиллерия - не исключение. Бьются за свои родные города и поселки.

«Начали обстреливать - решил пойти защищать область. Сочувствуем, переживаем, чтобы там у них не прилетало ничего», - говорит номер расчета САУ 2С3 «Акация» с позывным «Мел».

Непрерывная, а главное - точная работа артиллерии - глоток свежего воздуха для наших штурмовых групп. Потому нельзя снижать интенсивность огня.

Судя по количеству зарядов в этом погребе, снарядный голод артиллеристы на этой позиции явно не испытывают.