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ФСИН предложили разрешить применять оружие к сбежавшим заключенным

В Минюсте России также предложили изменить порядок осуществления цензуры писем, телеграмм и почтовых карточек.
Сергей Лебедев 2024-06-15 10:22:58
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В России сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний хотят разрешить применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ходе розыска осужденных, уклоняющихся от уголовной ответственности, если они сопротивляются. Соответствующие поправки к законам, расширяющие полномочия, подготовил Минюст России.

Также предлагается изменить порядок осуществления цензуры писем, телеграмм и почтовых карточек. Он будет определяться решением Федеральной службы исполнения наказаний.

В пояснительной записке отмечается, что поправки соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иным международным договоренностям России.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что заключенных должны содержать в человеческих условиях. Об этом он сказал на встрече с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

#Россия #в стране и мире #оружие #РФ #Заключенные #ФСИН #Минюст #спецсредства
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