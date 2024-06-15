ФСИН предложили разрешить применять оружие к сбежавшим заключенным

В России сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний хотят разрешить применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ходе розыска осужденных, уклоняющихся от уголовной ответственности, если они сопротивляются. Соответствующие поправки к законам, расширяющие полномочия, подготовил Минюст России.

Также предлагается изменить порядок осуществления цензуры писем, телеграмм и почтовых карточек. Он будет определяться решением Федеральной службы исполнения наказаний.

В пояснительной записке отмечается, что поправки соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иным международным договоренностям России.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что заключенных должны содержать в человеческих условиях. Об этом он сказал на встрече с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.