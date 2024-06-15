В последние годы политика русофобии в США только усиливается, заявил лидер общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан. По его словам, все сложнее становится выражать любовь к русской культуре и ценностям.

Кочан рассказывает, что пока была возможность оставаться в Штатах - он делал максимум, чтобы русская молодежь в Америке знала настоящую историю ВОВ, России и всего мира, цитирует Кочана RT.

«Когда-то США гордились своей свободой слова, демократией. Сейчас мы понимаем, что это все пустые слова», - отметил президент общества.

Он добавил, что спецслужбы США преследуют тех русскоязычных, которые организуют культурные праздники - Масленицу, Новый год и Рождество. Также сотрудники ФБР приходят к тем, кто возлагает цветы к памятникам воинам ВОВ или осуждает движение ЛГБТ*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.