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Лидер «Русской молодежи Америки» рассказал о преследованиях ФБР

По словам президента общества, из года в год становится все сложнее выражать любовь к русской культуре и ценностям.
Ирина Егорова 2024-06-15 01:06:04
© Фото: Kyle MazzaKeystone Press Agency, Global Look Press

В последние годы политика русофобии в США только усиливается, заявил лидер общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан. По его словам, все сложнее становится выражать любовь к русской культуре и ценностям.

Кочан рассказывает, что пока была возможность оставаться в Штатах - он делал максимум, чтобы русская молодежь в Америке знала настоящую историю ВОВ, России и всего мира, цитирует Кочана RT.

«Когда-то США гордились своей свободой слова, демократией. Сейчас мы понимаем, что это все пустые слова», - отметил президент общества.

Он добавил, что спецслужбы США преследуют тех русскоязычных, которые организуют культурные праздники - Масленицу, Новый год и Рождество. Также сотрудники ФБР приходят к тем, кто возлагает цветы к памятникам воинам ВОВ или осуждает движение ЛГБТ*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

#в стране и мире #сша #политика #Русофобия #ценности #молодежь #традиции #праздники
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