За ночь российские военные сбили 87 беспилотников

Минувшей ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 70 беспилотников над Ростовской областью. По шесть БПЛА перехватили в Воронежской и Курской областях.

Еще по два аппарата уничтожили в Белгородской и Волгоградской областях и один беспилотник сбили в Республике Крым.

В МО РФ отметили, что украинские боевики использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.