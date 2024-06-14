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За ночь российские военные сбили 87 беспилотников

В Ростовской области перехватили 70 вражеских аппаратов.
2024-06-14 08:14:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 70 беспилотников над Ростовской областью. По шесть БПЛА перехватили в Воронежской и Курской областях.

Еще по два аппарата уничтожили в Белгородской и Волгоградской областях и один беспилотник сбили в Республике Крым.

В МО РФ отметили, что украинские боевики использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Москва #Россия #армия #бпла #беспилотники #Ростовская область #МО РФ
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