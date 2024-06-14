Российские зенитчики уничтожили украинский дрон «Валькирия»

Зенитчики группировки войск «Центр» в зоне специальной операции уничтожили украинский беспилотник «Валькирия». Изначально огонь по БПЛА открыли из пулемета. Однако сбить вражеский аппарат из стрелкового оружия - задача не из легких, поэтому его перехватила «Стрела».

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» стоят на страже позиций российских артиллерийских орудий. И вражеские «Валькирии» там постоянные гостьи. Важно их не пропустить.

«Ее уже знаем. Уже работали с ней не первый раз. По силуэту, по ее движениям. У нее определенные особенности. Если по-русски: она рубанком сделала из фанеры», - говорит командир взвода с позывным «Гарпун».

В паре с «Валькирией» часто летает «Лелека». Пока один беспилотник отвлекает зенитчиков, второй пытается выследить местоположение «Стрелы». Именно поэтому расчет ЗРК постоянно курсирует по всей линии фронта, сбивая один дрон за другим самонаводящимися ракетами.

«Стрела» может также эффективно работать и по низколетящим вертолетам и самолетам противника. Но сейчас главная угроза идет именно от беспилотников. Чистое небо без облаков - гарантия появления роя БПЛА над головой. Ночью может угрожать «Баба - Яга» с боевым обвесом.

«Крупная, громкая. Но они тоже умудряются ее защищать. РЭБ у них тоже не спит. Стараемся не раскрывать свою позицию. Действуем, грубо говоря, как кошка за мышкой», - рассказывается командир взвода с позывным «Лакост».

Расчеты оберегают и заботятся о своих ЗРК. Именно поэтому они пытаются усилить броню, чтобы защититься от атаки дронов-камикадзе.