Цена на американское оружие, которое идет на Украину, завышена еще на 1,9 миллиарда долларов. Данный факт зафиксировал аудитор Пентагона, он нашел свое отражение в отчете генерального инспектора Министерства обороны США.

При этом ранее уже выявлялось завышение цен на 6,2 миллиарда долларов, но Пентагон проигнорировал принятие каких-либо мер.

«Это показывает, что министерство и его структуры не смогли полностью реализовать политику, связанную с инструкциями генерального инспектора», - передает информацию из отчета РИА Новости.

Предполагается, что объемы военной помощи для ВСУ могут уменьшиться из-за усилений позиций крайне правых партий в Германии и Франции и общей усталостью от конфликта на Украине.