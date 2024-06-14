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Пентагон обнаружил факт завышения цен на оружие для Киева на $1,9 млрд

Ранее аудитор уже выявлял завышение цен на 6,2 миллиарда долларов, но Пентагон не принял никаких мер.
Ирина Егорова 2024-06-14 04:09:11
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Цена на американское оружие, которое идет на Украину, завышена еще на 1,9 миллиарда долларов. Данный факт зафиксировал аудитор Пентагона, он нашел свое отражение в отчете генерального инспектора Министерства обороны США.

При этом ранее уже выявлялось завышение цен на 6,2 миллиарда долларов, но Пентагон проигнорировал принятие каких-либо мер.

«Это показывает, что министерство и его структуры не смогли полностью реализовать политику, связанную с инструкциями генерального инспектора», - передает информацию из отчета РИА Новости.

Предполагается, что объемы военной помощи для ВСУ могут уменьшиться из-за усилений позиций крайне правых партий в Германии и Франции и общей усталостью от конфликта на Украине.

#оружие #Пентагон #цена #аудитор #завышение
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