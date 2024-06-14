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В Росприроднадзоре рассказали об операции по спасению кита в Териберке

Как только группа специалистов приближается, мать подплывает и прикрывает пострадавшего собой. Команда спасателей ищет способ перехитрить маму и детеныша, который попал в сеть.
Ирина Егорова 2024-06-14 05:02:25
© Фото: radionovasg, Telegram © Видео: radionovasg, Telegram

Горбатого краснокнижного кита, который запутался в сетях в Териберке, пока не удалось спасти. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова написала, что животное еще детеныш, несмотря на свои размеры.

«Как только группа приближается, мать подплывает и прикрывает его собой. Команда спасателей ищет способ перехитрить их», - объяснила она в своем Telegram-канале.

По ее словам, идет непрерывная работа на суше и на воде, за спасательной операцией следит и лично руководит штабом губернатор региона Андрей Чибис.

Напомним, что 4 июня стало известно о краснокнижном горбатом ките, который запутался в остатках сетей в районе Териберки. Пострадавшего обнаружила случайно туристическая группа на морской прогулке. Кит жив, но не может полностью открыть рот.

На теле у млекопитающего специалисты обнаружили несколько глубоких ран от веревки. Подобная спасательная операция является уникальной, так как до этого случая не проводилось таких действий по спасению морского млекопитающего в Баренцевом море. К группе специалистов подключились и спасатели с Сахалина.

#Баренцево море #спасательная операция #специалисты #кит #Росприроднадзор #Светлана Радионова #Териберка
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