Дайверы нашли у берегов Крыма неизвестный затонувший корабль

В Крыму археологи пытаются определить название затонувшего корабля, а также при каких обстоятельствах он потерпел крушение. Фрагменты судна на дне Черного моря обнаружили дайверы. Необычной находкой уже вдохновились художники. Некоторые настолько, что картину писали прямо под водой.

Впервые к месту работы наша съемочная группа добирается вплавь. С собой только пара специальных камер. Мимо скал и гротов. Из маленькой бухты в открытое море. Дальше - погружение на глубину, а там - корпус корабля. Толстый стальной борт, винтовые втулки. По всей видимости, это кормовая часть судна. Ее случайно заметила фридайвер из Севастополя Анна Севастьянова.

«В момент, когда я нашла этот кораблик, на нем не было ни нароста, ни водорослей, ни ракушек. Судно выглядело так, как будто оно вчера затонуло. Латунные втулки для винтов как отполированные, горели золотом», - поделилась впечатлениями от находки Анна.

Сейчас корпус зарос водорослями. Но все еще хорошо читаются «особые приметы». Именно по ним образ из глубины восстановил крымский художник. Подводный пейзаж уже прославился - сейчас он на выставке. Петр Доценко пишет картины в необычной технике и обстановке - в акваланге и гидрокостюме. Мастерская художника находится под водой. В его распоряжении все Черное море, а в команде есть страхующие водолазы.

«Целый дайвинг-клуб, который работает на поддержку и фиксирует съемку. Если вдруг замечтался, то скажут, что у тебя воздух заканчивается или позовут греться, если вода холодная. Потому что ты отключаешься и весь в творчестве», - объяснил художник Петр Доценко.

Чтобы писать подводные пейзажи, нужно быть и художником, и дайвером одновременно. Холст, краски - самые обыкновенные. Мольберт тоже, но его приходится утяжелять, чтобы не всплывал со дна. А дальше - природа вдохновляет.

Крым красив и в воде, и на суше. Необычной морской находкой заинтересовались не только дайверы и живописцы. Подводные археологи выдвигают версии, что это за корабль. Чтобы это достоверно установить, нужно детально исследовать место. Известно, что в этом же районе на дне находится затопленный сухогруз «Борис». Для съемок фильма его переделали в военный и по сценарию взорвали. Возможно, именно его фрагменты во время шторма перенесло на новое место.

«Все до этого места вдоль морского дна было усеяно обломками и поврежденными подводными скалами. Шторм оторвал корму, которая была погружена в песок, и отнес к берегу», - предположил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

Пока же любое судоходство в этом районе запрещено. Погружения с аквалангом - тоже. Остается только нырять на задержке дыхания. Как сделали операторы телеканала «Звезда». Первые репортеры, кто увидел находку своими глазами.