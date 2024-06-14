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Три человека пострадали при жесткой посадке Ан-26 на Ямале

Медицинская помощь понадобилась командиру воздушного судна, второму пилоту и одному пассажиру.
Владимир Рубанов 2024-06-14 17:45:07
© Фото: Уральская транспортная прокуратура

Три человека пострадали при жесткой посадке Ан-26 в Ямало-Ненецком автономном округе. Самолет следовал по маршруту Сабетта - Утренний, сообщили в Росавиации. Воздушное судно не долетело до аэродрома около двух километров и приземлилось в снег.

Инцидент произошел примерно в 13.40 по московскому времени. На борту Ан-26-100 был 41 человек - пять членов экипажа и 36 пассажиров. При посадке самолет разломился.

Медпомощь оказали командиру воздушного судна, второму пилоту и одному пассажиру. Госпитализация им не потребовалась. Людей перевезли в здание аэровокзала.

Проверку проводит Новоуренгойская транспортная прокуратура. По предварительным данным, посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях - был туман и сильный ветер.

#Ан-26 #ямал #жесткая посадка #Ямало-Ненецкий автономный округ #Сабетта #Утренний
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