Три человека пострадали при жесткой посадке Ан-26 на Ямале

Три человека пострадали при жесткой посадке Ан-26 в Ямало-Ненецком автономном округе. Самолет следовал по маршруту Сабетта - Утренний, сообщили в Росавиации. Воздушное судно не долетело до аэродрома около двух километров и приземлилось в снег.

Инцидент произошел примерно в 13.40 по московскому времени. На борту Ан-26-100 был 41 человек - пять членов экипажа и 36 пассажиров. При посадке самолет разломился.

Медпомощь оказали командиру воздушного судна, второму пилоту и одному пассажиру. Госпитализация им не потребовалась. Людей перевезли в здание аэровокзала.

Проверку проводит Новоуренгойская транспортная прокуратура. По предварительным данным, посадка произошла при резко ухудшившихся метеоусловиях - был туман и сильный ветер.