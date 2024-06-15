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Юрист Крохин рассказал, заплатит ли УК за потоп на подземной парковке

Управляющая организация отвечает за содержание общего имущества, в том числе подвальных помещений и инженерных конструкций.
Владимир Рубанов 2024-06-15 08:00:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Если в доме затопило подземный паркинг, ответственность за это несет управляющая организация, рассказал «Звезде» председатель Жилищного союза, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин.

Управляющая организация привлекается к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества. Это в том числе и инженерное оборудование. Поэтому если не работает ливневая канализация, водопроводные трубы, и это приводит к потопу и материальному ущербу, нужно обращаться с претензией к управляющей организации.

Связанные с подтоплением обстоятельства и утраты нужно зафиксировать документально: сфотографировать, заручиться согласием очевидцев. Управляющая организация должна ответить согласием на претензию и вступить в переговоры. Если УК уклоняется - можно обратиться в суд.

«Обычно суд взыскивает прямой ущерб на основании оценки и судебной экспертизы, судебные издержки, а также потребительский штраф, который по закону составляет 50% от суммы основного ущерба. Поэтому УК выгодно и разумно не доводить дело до суда», - сказал юрист.

Накануне в Москве прошел сильный ливень. В некоторых районах Москвы подтопило машины. Водой залило в том числе подземные парковки в торговых центрах и жилых домах.

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