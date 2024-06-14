Журналист Стефанов объяснил, зачем Литве переносить советские могилы

Давняя мечта всех националистов Прибалтики - снести абсолютно всю память о подвигах советских воинов, рассказал «Звезде» журналист, обозреватель Sputnik Латвия Алексей Стефанов. В Литве, например, уже снесли все памятники, которые стояли вдалеке от захоронений.

Братские захоронения - это последние места, где находятся чудом уцелевшие советские монументы в Прибалтике. В Литве нашли повод избавиться от них тоже. В городе Шяуляй могилы советских воинов расположены рядом с костелом. И там якобы провели народное обсуждение и якобы люди решили, что их нужно перенести.

«Я уверен, что это все сфальсифицировано. В этот раз 9 Мая во всех трех республиках люди несли цветы именно на братские захоронения. Возможность уничтожить эти могилы - просто шикарная возможность для националистов Литвы снести оставшиеся памятники, к которым идут люди», - рассказал Алексей Стефанов.

В Латвии даже нельзя возлагать цветы на место снесенных памятников, напомнил он. Журналист считает, что вслед за Литвой такие же законы быстро примут в Эстонии и Латвии.

Что касается актов вандализма, то их последнее время практически не было, потому что их уже негде устраивать, отметил обозреватель.

Парламент Литвы разрешил переносить захоронения советских воинов. Их выведут из-под запрета на ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в реестр культурных ценностей. Для этого такие захоронения будут признавать «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».