В Москве состоялась премьера в рамках проекта «Культурный код Россия»

Премьера документальных фильмов из цикла «Культурный код Россия» состоялась в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы. Генеральным продюсером проекта выступила известная телеведущая и заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова. Зрителям представили два фильма, в съемках которых принимали участие представители культуры и искусства - выдающиеся поэты, актеры, историки и режиссеры.

Кроме того, участие в проекте приняли ветераны спецоперации. Главная цель проекта - заставить зрителя задуматься и начать искать ответы на возникающие вопросы.

«Мы фактически придумали новый формат. Он называется "фильм-дискуссия". Мы сделали короткометражные фильмы, в которые заложены триггерные точки, вызывающие дискуссии. Благодаря им люди, которым мы показываем эти фильмы, начинают укладывать у себя в голове те смыслы, о которых мы говорим. Они сами отвечают на свои вопросы: кто мы, с кем мы, зачем мы живем, что для нас Родина? Вопросы и ответы, как выясняется, мощно объединяют», - заверила Арина Шарапова.

По словам Шараповой, наша страна сильна не только армией, но и смыслами, которые объединяют всех россиян. Чем сильнее объединяют нас наши ценности, чем больше мы понимаем глубину нашей общности - тем сильнее страна, уверена генеральный продюсер проекта.

После просмотра кинофильмов состоялся круглый стол, участники которого поговорили на тему культурного кода и традиций России, а также ответили на вопросы из зала. Зрителями стали студенты творческих вузов, школьники, деятели культуры и искусства.