Дорога провалилась под маршруткой с пассажирами в Волгограде

Маршрутное такси с пассажирами провалилось в огромную яму на проезжей части в Волгограде. Асфальт рухнул под микроавтобусом после сильного ливня. Дорога в этот момент была подтоплена.

«Газель» с пассажирами ехала по крайнему правому ряду. Неожиданно передние колеса автомобиля провалились и вся передняя часть микроавтобуса погрузилась в яму.

Дорожное покрытие обрушилось на улице 64-й Армии в Кировском районе города, сообщила прокуратура Волгоградской области. По данным ведомства, в этот день рабочие проводили рядом замену магистрального трубопровода.

Водитель и пассажиры смогли самостоятельно выбраться из микроавтобуса. Прокуратура проводит проверку. Данных о пострадавших нет.