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Дорога провалилась под маршруткой с пассажирами в Волгограде

Авария случилась после сильного ливня. Поблизости рабочие меняли магистральный водопровод.
Владимир Рубанов 2024-06-14 13:51:46
© Фото: Прокуратура Волгоградской области © Видео: ТРК «Звезда»

Маршрутное такси с пассажирами провалилось в огромную яму на проезжей части в Волгограде. Асфальт рухнул под микроавтобусом после сильного ливня. Дорога в этот момент была подтоплена.

«Газель» с пассажирами ехала по крайнему правому ряду. Неожиданно передние колеса автомобиля провалились и вся передняя часть микроавтобуса погрузилась в яму.

Дорожное покрытие обрушилось на улице 64-й Армии в Кировском районе города, сообщила прокуратура Волгоградской области. По данным ведомства, в этот день рабочие проводили рядом замену магистрального трубопровода.

Водитель и пассажиры смогли самостоятельно выбраться из микроавтобуса. Прокуратура проводит проверку. Данных о пострадавших нет.

#Волгоград #транспорт #авария #провал #маршрутное такси #ливень
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