Расчет «Тора» уничтожил ракеты и БПЛА ВСУ на Угледарском участке

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Восток» уничтожил ракеты и БПЛА ВСУ на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.

Кадры боевой работы зенитчиков показало Министерство обороны России. На предоставленной ведомством записи видно, как сканируется небо, передвигается машина, вылетают выпущенные ракеты.

Расчеты ЗРК подразделений ПВО группировки войск «Восток» из Забайкалья прикрывают войска первых эшелонов и гражданские объекты в прифронтовой зоне от ракетных ударов и беспилотной авиации ВСУ. Зенитчики эффективно борются с вражескими целями. По данным ведомства, на счету каждого расчета ПВО десятки целей.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен как стрелять с места, так и вести огонь на ходу без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

В ходе несения боевого дежурства один из расчетов ЗРК «Тор» подразделений ПВО группировки войск «Восток» уничтожил тактическую ракету «Точка-У», а также БПЛА «Валькирия» и «Лелека», тяжелый дрон «Баба-яга».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.