Российский «Бук» перехватил украинские ракеты под Авдеевкой

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» отразил воздушную атаку на Авдеевском направлении, перехватив выпущенные противником ракеты.

Кадры боевой работы зенитчиков публикует Министерство обороны РФ. На записи показано передвижение ЗРК, наводка ракетного блока и пуск ракет, а также развертывание комплекса.

«Расчет "Бук-М2" выполнил пуск зенитных управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения противника на безопасном удалении», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На счету расчета более 40 воздушных целей, в том числе БПЛА Bayraktar, реактивные снаряды, выпущенные с помощью РСЗО HIMARS, Vampire, а также баллистические ракеты ATACMS, самолеты и вертолеты ВСУ.

В описании к видео сказано, что зенитчики обеспечивают надежную защиту от атак с воздуха. Боевая работа ведется в дневное и ночное время, расчеты ЗРК прикрывают наши войска, а также защищают административные и промышленные объекты. Полностью развернуть оборудование расчет может всего за три минуты, распознавание цели происходит за считаные секунды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.