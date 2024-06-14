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Расчет ЗРК «Стрела-10» группировки «Запад» сбил дрон-разведчик ВСУ

В ходе боевых действий зенитчики, помимо БПЛА, сбивали самолеты и вертолеты противника.
2024-06-14 11:00:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео работы расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Запад» в зоне специальной военной операции.

В описании к кадрам говорится, что зенитчики уничтожили разведывательный БПЛА «Лелека-100». Расчеты ПВО прикрывают огневые позиции мотострелковых и других подразделений от атак с воздуха.

Вражеские беспилотники уничтожаются до того, как успевают произвести разведку. В ходе боевых действий зенитчики, помимо БПЛА, сбивали самолеты и вертолеты, уточняет ведомство.

Вести стрельбу «Стрела-10» может как с места, так и в движении. Оператор боевой машины сидит рядом с пусковой установкой и вращается вместе с ней, ведя наблюдение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
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