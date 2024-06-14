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Министр обороны Белоусов провел встречу с Дюминым

Андрей Белоусов и Алексей Дюмин обсудили поставку беспилотников в российские войска.
2024-06-14 10:01:21
© Фото: пресс-служба президента РФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совещание. Они обсудили поставку беспилотников в российские войска.

В ходе беседы, которая прошла в Национальном центре управления обороной РФ, Дюмин указал на необходимость роста эффективности взаимодействия регионов и бизнеса с оборонным ведомством в таких сферах, как разработка и изготовление БПЛА, а также средств РЭБ и разведки.

В ходе встречи Белоусов оценил роль российских субъектов, которые с самого начала спецоперации активно поставляют в ВС РФ технику и экипировку. Речь идет о приобретении и передаче дронов, окопных средств РЭБ, колесной техники, элементов бронезащиты и другой экипировки. В то же время глава оборонного ведомства констатировал необходимость упорядочивания и координации поставок отдельного имущества, особенно средств РЭБ и разведки.

Министр призвал внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия и использовать их при организации помощи войскам. Данные действия помогут избежать избыточной вариативности изделий и повысить эффективность применения технических средств.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #бпла #Дюмин #Белоусов
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