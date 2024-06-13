В суд поступило дело о рекордной в истории современной России взятке

В суд подмосковной Балашихи поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России в размере 2718 биткоинов (примерно 16 млрд рублей). Фигурантами уголовного дела стали два следователя СК - 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев и старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко.

Данные появились в базе суда. Дата рассмотрения пока не назначена. Верховный суд изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры из-за наличия связей у Тамбиева, что делает рассмотрение дела необъективным. Обвиняемые отрицают получение денег и отрицают вину.

Они обвиняются по нескольких фактам взяточничества в особо крупном размере, за приготовления к получению взятки, а также за превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств.

По версии следствия, хакерская группировка давала взятки следователю за обещание не арестовывать их активы. Причем получение взяток было поставлено Тамбиевым на поток, передает РИА Новости.