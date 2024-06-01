В России с 1 июня впервые запретили ездить на шипованной резине летом

В России с 1 июня начал действовать запрет на езду на зимней шипованной резине в летние месяцы, ограничение на использование шин не по сезону закреплено в перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

При этом езда на «липучках» (внесезонных шинах) не ограничена, их можно использовать круглый год, говорится в документе. Он размещен на официальном портале правовых актов.

Подобные изменения были введены еще 1 сентября прошлого года. За управление ТС с неисправностями предусмотрен штраф в размере 500 рублей, тем не менее в ГАИ поспешили успокоить автовладельцев, заверив, что штрафовать водителя, задерживать или эвакуировать автомобиль не будут.

Главной же задачей нововведения является помощь водителям и проведение разъяснительной работы. Каждый автовладелец должен самостоятельно готовить свой транспорт для безопасного движения по дорогам, заявил ранее начальник ГАИ Михаил Черников.