Вооруженная женщина захватила здание ФБР в Сиэтле

Полиция задержала вооруженную автоматом женщину, которая ворвалась в здание ФБР в Сиэтле и забаррикадировалась внутри. Нарушительница укрылась на третьем этаже, при этом заложников она не брала.

О пострадавших не сообщается. Телеканал Fox13 передавал, что она пыталась покончить с собой.

Здание на Третьей авеню на момент инцидента было окружено около 50 правоохранителями - полицейскими и агентами федерального бюро. Были перекрыты несколько улиц.

Уточнялось, что вопрос решился путем переговоров с вооруженной женщиной. На данный момент устанавливаются мотивы ее поступка.