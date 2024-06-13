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Вооруженная женщина захватила здание ФБР в Сиэтле

Заложников она не брала, мотивы ее поступка устанавливаются правоохранителями.
Ирина Егорова 2024-06-13 04:03:40
© Фото: Густаво Вальенте, РИА Новости

Полиция задержала вооруженную автоматом женщину, которая ворвалась в здание ФБР в Сиэтле и забаррикадировалась внутри. Нарушительница укрылась на третьем этаже, при этом заложников она не брала.

О пострадавших не сообщается. Телеканал Fox13 передавал, что она пыталась покончить с собой.

Здание на Третьей авеню на момент инцидента было окружено около 50 правоохранителями - полицейскими и агентами федерального бюро. Были перекрыты несколько улиц.

Уточнялось, что вопрос решился путем переговоров с вооруженной женщиной. На данный момент устанавливаются мотивы ее поступка.

#сша #Вашингтон #полиция #Сиэтл #Захват #здание фбр
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