Мощный пожар полыхает на севере Москвы рядом с Боткинской больницей

На севере Москвы разгорелся мощный пожар - огнем охвачено неэксплуатируемое нежилое здание по адресу проезд 1-й Боткинский, д. 7.

«К тушению привлечено более 50 человек и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало»¸ - заявили в Главном управлении МЧС России по г. Москве.