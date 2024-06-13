МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мощный пожар полыхает на севере Москвы рядом с Боткинской больницей

Огнем охвачено нежилое здание. Площадь пожара составляет 400 «квадратов».
Ирина Егорова 2024-06-13 23:29:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На севере Москвы разгорелся мощный пожар  - огнем охвачено неэксплуатируемое нежилое здание по адресу проезд 1-й Боткинский, д. 7.

«К тушению привлечено более 50 человек и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало»¸ - заявили в Главном управлении МЧС России по г. Москве.

Уточняется, что возгорание перешло на кровлю, общая площадь пожара составляет 400 «квадратов».

Сильный дым разносится ветром в сторону Боткинской больницы.  Местные жители чувствуют запах гари.

#Москва #пожар #Север #здание #кровля #пожарные #огнеборцы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 