Мощный пожар полыхает на севере Москвы рядом с Боткинской больницей

На севере Москвы разгорелся мощный пожар - огнем охвачено неэксплуатируемое нежилое здание по адресу проезд 1-й Боткинский, д. 7.
«К тушению привлечено более 50 человек и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало»¸ - заявили в Главном управлении МЧС России по г. Москве.
Уточняется, что возгорание перешло на кровлю, общая площадь пожара составляет 400 «квадратов».
Сильный дым разносится ветром в сторону Боткинской больницы. Местные жители чувствуют запах гари.
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