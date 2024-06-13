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Маск предложил признать украинские НКО террористическими организациями

Также предприниматель  поддержал инициативу конгресса США лишить финансирования эти организации.
Ирина Егорова 2024-06-13 01:40:55
© Фото: Yolanda RuizKeystone Press Agency, Global Look Press

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск предложил добавить в списки террористических организаций украинские НКО, которые составляют «черные списки» граждан США, а также ввести против них санкции.

«Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», - написал Маск в Х.

Такими словами он прокомментировал идею конгресса США о запрете на финансирование этих организаций, которые «очерняют американских консерваторов, включая законодателей, за несогласие с украинским курсом Байдена».

Ранее в Киеве был опубликован список противников помощи Украине  из 76 организаций и 391 физлица. В частности, там числятся фамилии Дональда Трампа, журналист Такера Карлсона, самого Илона Маска, и некоторых членов американского конгресса.

 

#Украина #сша #санкции #НКО #илон маск #финансирование #Террористические организации
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