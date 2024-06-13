Маск предложил признать украинские НКО террористическими организациями

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск предложил добавить в списки террористических организаций украинские НКО, которые составляют «черные списки» граждан США, а также ввести против них санкции.

«Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», - написал Маск в Х.

Такими словами он прокомментировал идею конгресса США о запрете на финансирование этих организаций, которые «очерняют американских консерваторов, включая законодателей, за несогласие с украинским курсом Байдена».

Ранее в Киеве был опубликован список противников помощи Украине из 76 организаций и 391 физлица. В частности, там числятся фамилии Дональда Трампа, журналист Такера Карлсона, самого Илона Маска, и некоторых членов американского конгресса.