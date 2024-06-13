Приставы изъяли ТЦ «Черемушки» у экс-владельца «Югры» Хотина

Судебные приставы изъяли торговый центр «Черемушки» и одноименный бизнес-центр (БЦ Cherry Tower) у бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

Приставы изъяли оба здания по решению суда об обращении в доход государства имущества Хотина. Они расположены в Москве по адресу улица Профсоюзная, 56.

На прошлой неделе стало известно, что ФССП принудительно передает государству гостиницу Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» на Охотном Ряду, которые тоже принадлежали экс-банкиру.

Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. Как сказано в материалах дела, деньги выводили через невозвратные кредиты. Потерпевшей стороной выступило Агентство по страхованию вкладов.