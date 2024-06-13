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Приставы изъяли ТЦ «Черемушки» у экс-владельца «Югры» Хотина

На прошлой неделе ФССП передавала гостиницу Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» на Охотном Ряду, которые тоже принадлежали бывшему банкиру.
Владимир Рубанов 2024-06-13 18:56:52
© Фото: cherry-tower.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Судебные приставы изъяли торговый центр «Черемушки» и одноименный бизнес-центр (БЦ Cherry Tower) у бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

Приставы изъяли оба здания по решению суда об обращении в доход государства имущества Хотина. Они расположены в Москве по адресу улица Профсоюзная, 56.

На прошлой неделе стало известно, что ФССП принудительно передает государству гостиницу Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» на Охотном Ряду, которые тоже принадлежали экс-банкиру.

Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. Как сказано в материалах дела, деньги выводили через невозвратные кредиты. Потерпевшей стороной выступило Агентство по страхованию вкладов.

#Москва #в стране и мире #ФССП #Судебные приставы #изъятие #банк югра #алексей хотин
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