Вынужденных перемещенных лиц в мире стало столько же, сколько японцев

Число вынужденных переселенцев по всему миру выросло в прошлом году до исторического уровня, сообщило в своем докладе Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В 2023 году оно росло 12-й год подряд.

К маю 2024 года в мире, вероятно, стало 120 миллионов вынужденных переселенцев, говорится в документе. Это столько же, сколько жителей в Японии - 12-й по величине стране в мире. По сравнению с десятилетием назад общее число беженцев во всем мире увеличилось более чем в три раза.

На рост этой цифры больше всего повлияли конфликты в Судане, Демократической Республике Конго и Мьянме. По оценкам БАПОР, к концу прошлого года до 1,7 миллиона человек (75% населения) были перемещены в секторе Газа. Крупнейшим в мире очагом перемещения осталась Сирия.

«За этими ужасными растущими цифрами стоят бесчисленные человеческие трагедии. Пришло время воюющим сторонам уважать основные законы войны и международное право», - сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Подавляющее большинство беженцев размещено в соседних странах. При этом 75% живут в странах с низким и средним уровнем дохода, которые в совокупности производят менее 20% мирового дохода.

Наибольшее увеличение числа перемещенных лиц произошло за счет людей, спасающихся от конфликта и оставшихся в своей стране. По данным Центра мониторинга внутреннего перемещения, их число выросло до 68,3 миллиона человек, что почти на 50% больше, чем за пять лет.

Почти три четверти беженцев в мире - это выходцы из пяти государств - Афганистана, Сирии, Венесуэлы, Украины и Судана.