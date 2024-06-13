В Подмосковье стартовал военно-исторический лагерь «Бородино»

В Можайском районе Московской области 12 июня, в День России, прошло открытие военно-исторического лагеря «Бородино» для молодежи. За две смены в мероприятии примут участие 380 юношей и девушек из разных уголков нашей страны.

Слет проходит на территории музея-заповедника «Бородинское поле». Церемония прошла на «Батарее Раевского». Сборы проводятся при поддержке Российского военно-исторического общества.

Первая смена собрала 190 школьников. Молодые люди приехали из Приморья, Томска, Смоленска, Сургута, Московской области, ЛНР и ДНР.

«Очень символично, что именно в этот день по доброй традиции на Бородинском поле открываются военно-исторические сборы, военно-исторические лагеря - в свое время именно так они назывались, когда Российское военно-историческое общество вместе с руководством музея и местными властями приняли решение о проведении таких ежегодных сборов», - сказал начальник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента РФ Владислав Кононов.

«Бородино» - это проект, посвященный истории России. Запланированы мастер-классы, военные построения, научные мероприятия и лекции. Также в программу смены включены просмотр исторических кинокартин, встречи с ветеранами боевых действий, спортивные дисциплины.