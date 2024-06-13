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Эксперты рассказали, можно ли получить выплаты за затопленную машину

Много зависит от того, где и как был затоплен автомобиль, а также от страховки.
Владимир Рубанов 2024-06-13 17:21:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сильные ливни наносят автовладельцам серьезный ущерб. Машины подтапливает на парковках, они заезжают в лужи, получают гидроудар и отправляются на дорогой ремонт. Автэксперты рассказали «Звезде», как минимизировать ущерб и можно ли его компенсировать.

1. Когда машина стоит

Авто может затопить на подземном паркинге. И тогда виновата администрация, юридическое лицо, которому он принадлежит, рассказал автоэксперт Егор Васильев. Значит, там не обеспечен слив воды.

Администрация подземной парковки должна обеспечить безопасность машин или предупредить владельцев, что автомобили нужно убрать, согласен другой специалист, Максим Кадаков. И в такой ситуации можно предъявить претензии.

Если машину затопило на открытой парковке, то никто не виноват. Тем более если было, например, штормовое предупреждение.

«Доказать, что плохо работают ливневки, будет довольно сложно», - сказал Максим Кадаков.

Нельзя пытаться завести машину в воде - так можно повредить ее еще больше. Вытаскивать авто нужно буксиром, а потом требуется полная просушка.

2. Когда машина едет

Если проезжая часть покрыта водой, дорога уходит в низину, а потом поднимается вверх, а вы не на внедорожнике - лучше не рисковать и остановиться. Практически любая лужа на пути может оказаться слишком глубокой.

Когда ливень сильный, видимость плохая, дворники не справляются с водой, а на дороге сплошные лужи - включайте аварийку, прижимайтесь к обочине, ищите безопасное место, где можно постоять и переждать дождь, говорят специалисты.

«Не стоит рисковать ни собой, ни техникой. Если действия пилота привели к тому, что машина утонула, то это его вина в чистом виде», - говорит Егор Васильев.

3. А что по страховкам?

ОСАГО никак не компенсирует ущерб от подтопления. Компенсация по КАСКО зависит от формулировок в договоре. Может оказаться, например, так, что подтопление покрывается страховкой, а гидроудар - нет. Поэтому лучше заранее обсудить все эти опасности со своей страховой компанией.

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