ФСБ раскрыла хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам

ФСБ раскрыла преступную группу, которая подозревается в хищении 1 млрд рублей за счет оформления поддельных документов о рождении и смерти людей, на основании которых начислялись пенсии и соцвыплаты. Видео с задержанием и обыском опубликовали в ЦОС ФСБ.

Речь идет о хищении средств Социального фонда России и местного оператора жилищного кредитования. Преступники действовали с документами, оформленными в Австрии, Бельгии, Германии и Франции. Помимо свидетельств, задержанные использовали договоры ипотечного займа.

«В рамках возбужденного ГУ МВД России по СКФО уголовного дела по части 4 статьи 159.2 ("Мошенничество при получении выплат") УК России проведено 15 обысковых мероприятий по местам жительства и работы задержанных на территории Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия - Алания», - говорится в пресс-релизе.

При обысках были найдены наличные деньги, печати, оружие и телефоны, все предметы, необходимые для проведения расследования, были изъяты. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия еще не завершены, уточнили в службе.