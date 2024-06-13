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ФСБ раскрыла хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам

Преступная группа действовала по поддельным свидетельствам о смерти и рождении из ЕС, на основании которых начислялись пенсии и соцвыплаты.
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 14:59:10
© Фото: ЦОС ФСБ © Видео: ЦОС ФСБ

ФСБ раскрыла преступную группу, которая подозревается в хищении 1 млрд рублей за счет оформления поддельных документов о рождении и смерти людей, на основании которых начислялись пенсии и соцвыплаты. Видео с задержанием и обыском опубликовали в ЦОС ФСБ.

Речь идет о хищении средств Социального фонда России и местного оператора жилищного кредитования. Преступники действовали с документами, оформленными в Австрии, Бельгии, Германии и Франции. Помимо свидетельств, задержанные использовали договоры ипотечного займа.

«В рамках возбужденного ГУ МВД России по СКФО уголовного дела по части 4 статьи 159.2 ("Мошенничество при получении выплат") УК России проведено 15 обысковых мероприятий по местам жительства и работы задержанных на территории Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия - Алания», - говорится в пресс-релизе.

При обысках были найдены наличные деньги, печати, оружие и телефоны, все предметы, необходимые для проведения расследования, были изъяты. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия еще не завершены, уточнили в службе.

#Задержание #мошенничество #МВД России #хищение #поддельные документы #ЦОС ФСБ России
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