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Депутат Госдумы Езубов попал в ДТП на встречке в Подмосковье

Пострадали оба водителя. Они получили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Владимир Рубанов 2024-06-13 13:52:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Депутат Госдумы РФ Алексей Езубов выехал на встречную полосу в подмосковной Истре и врезался лоб в лоб в другой автомобиль, сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах. Два человека пострадали - это оба водителя.

Авария произошла накануне около 2 часов дня в деревне Обушково. Люксовая иномарка 76-летнего депутата вылетела на встречную полосу и столкнулась там с внедорожником, который ехал навстречу.

Обоих водителей доставили в Красногорскую районную больницу. Оба они получили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Известно, что пенсионер, который управлял джипом,  был трезвым. Состояние депутата устанавливается.

Полицейские проводят проверку.

Езубов - депутат от Краснодарского края, он член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Прописан в Москве.

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