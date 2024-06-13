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Расчет «Мста-Б» поразил технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Один из расчетов 152-мм гаубицы «Мста-Б» подразделения артиллерии группировки войск «Восток» уничтожил несколько единиц техники ВСУ, в том числе две американские БМП M2 Bradley, РСЗО «Град», а также пикап с живой силой.
2024-06-13 11:20:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет орудий «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожил технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Минобороны России.

Чтобы орудие не выделялось, а при наблюдении издали сливалось с окружающими предметами, его спрятали под навесом и накрыли маскировочной сетью. С казенной части ствола загружаются на лоток снаряд и гильза с зарядом, затвор каморы закрывается. Затем производится выстрел. Стреляная гильза выбрасывается на землю, а заряжающий подносит новый снаряд.

В описании к видео сказано, что артиллеристы ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают наступление штурмовых подразделений. Один из расчетов «Мста-Б» уничтожил несколько единиц техники ВСУ, в том числе две американские БМП M2 Bradley, РСЗО «Град», а также пикап с живой силой.

«Работать сложно, цель передвигается с разной скоростью, но мы в любом случае попадаем - поражаем цель с двух-трех выстрелов. В основном поражаем подвижные цели - это автомобиль пикап, БМ-21 "Град", БМП, подавляем САУ противника, скопления живой силы, взводные опорные пункты, места запусков БПЛА», - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Касс.

Огонь корректируется с помощью беспилотников, также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий. Когда цель поражена, расчет быстро маскирует орудие и уходит в укрытие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Мста-Б #ВСУ #МО РФ #СВО
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