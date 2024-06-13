Расчет «Фагота» сжег бронемашину ВСУ в районе Работино

Расчет ПТРК «Фагот» 150-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона группировки войск «Днепр» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Запорожской области. Кадрами боевой работы противотанкистов поделилось Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что машина была подбита при попытке доставки штурмовой группы противника ближе в район Работино. Получив координаты, противотанкисты развернули комплекс «Фагот» и выпустили ракеты по цели. На кадрах объективного контроля видно, как после точного попадания происходит возгорание объекта.

После выстрела расчет сворачивает установку и уходит как можно дальше от огневой позиции, пережидает возможный ответный огонь в укрытии. Противотанкисты работают в связке с операторами беспилотников. БПЛА позволяют корректировать огонь, фиксировать попадания и охранять территорию вокруг огневой точки от вражеских дронов.

За время спецоперации на счету бойцов 150-го противотанкового дивизиона десятки единиц вражеской техники. Во время украинского контрнаступления летом 2023 года военнослужащие уничтожили немало техники, поставляемой Киеву странами Запада, включая танки Abrams, Leopard, БМП Bradley.

ПТРК «Фагот» легко переносится и устанавливается расчетом, состоящим из двух человек. Предназначен для борьбы с танками и бронетехникой. ПТРК используется в комплекте с ракетами, летящими на дальность в несколько километров и эффективно пробивающими броню.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.