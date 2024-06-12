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Басманный суд заочно арестовал снайпершу-наемницу ВСУ из Грузии

Она обвиняется по статье 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте».
Ирина Егорова 2024-06-12 05:25:29
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Грузинская военнослужащая Русудан Иванеишвили, которая участвует в боевых действиях против ВС РФ на Украине заочно арестована. Данное решение вынес Басманный суд Москвы, сообщается в электронной базе данных.

28-летняя военнослужащая «Грузинского национального легиона» обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте». Ходатайство о заочном аресте удовлетворено также и в отношении Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М, которые обвиняются в наемничестве.

Сообщается, что фигурантка поступила на службу в грузинские ВС после окончания школы, где обучилась на снайпера. Согласно информации из открытых источников, девушка участвовала в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане в 2016 году.

«Грузинский национальный легион» - это подразделение ВСУ, в состав которого входят наемники из Грузии. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от от семи до пятнадцати лет.

#ВСУ #Грузия #арест #суд #наемник
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