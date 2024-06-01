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В Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

По данным Росгидрометцентра, в северной столице ожидается аномальная жара, предстоящая погода будет на 7-10 градусов выше нормы.
Елизавета Кондрикова 2024-06-01 02:49:18
© Фото: Giorgos Georgiou, ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Санкт-Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

«Ожидается аномально жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше нормы», - говорится в сообщении пресс-службы.

Подобный режим будет действовать в городе до полудня воскресенья 2 июня, пишет RT. Одновременно с этим в Петербурге установили «желтый» уровень опасности из-за высокой пожароопасности и ожидающихся ливней, гроз и града.

Жителей и гостей города призвали быть особенно осторожными и внимательными в эти выходные дни.

Накануне в пятницу 31 мая грозовое предупреждение также застало российскую столицу Москву, гроза сопровождалась сильными порывами ветра. Москвичи встретили подобную погоду после 30-градусной жары.

#Санкт-Петербург #Погода #Жара #погодная опасность #Гроза
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