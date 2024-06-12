В России законодательно дадут определения видам домашнего насилия

В правительство РФ направлен законопроект, который закрепляет понятия физического, экономического, психологического, сексуального и иного домашнего насилия. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Во взаимосвязи вносятся изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность по насильственным правонарушениям и преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений», - передает его слова РИА Новости.

Законопроект также определяет круг лиц, на которых распространяется закон, это – члены семьи – супруги, родители, дети (усыновители и усыновленные), лица, имеющие общих детей.

Заявление о домашнем насилии будет подлежать обязательному приему в полиции, даже при отсутствии видимых признаков насильственных действий у заявителя. После чего сотрудники органов внутренних дел должны провести проверку фактов и принять меры для обеспечения безопасности заявителя, уточняется в документе.

Лицо, признанное виновным в совершении насильственных действий, согласно законопроекту, подлежит постановке на профилактический учет.