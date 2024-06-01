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МЧС: площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 43 га

К тушению подключили пожарную авиацию, борт МЧС выполнил 12 сбросов общим объемом 42  тонны.
Ирина Егорова 2024-06-01 22:39:16
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла с 15 до 43,2 га, сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению привлекли пожарную авиацию - вертолет Ми-8 МЧС РФ уже совершил 12 сбросов воды.

«Вертолет Ми-8 МЧС России уже сбросил 42 тонны воды. Тушение продолжается», - говорится в публикации.

Крупные лесные пожары охватили и Якутию. Там борьба с огнем продолжается с 21 мая. За это время потушить удалось 45 лесных пожаров. Ситуацию осложняет отсутствие дождей и порывистый ветер.

#пожар #вертолет #Ми-8 #МЧС РФ #Ростовская область #огонь #Тушение #пожарные
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