МЧС: площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 43 га

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла с 15 до 43,2 га, сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению привлекли пожарную авиацию - вертолет Ми-8 МЧС РФ уже совершил 12 сбросов воды.

«Вертолет Ми-8 МЧС России уже сбросил 42 тонны воды. Тушение продолжается», - говорится в публикации.

Крупные лесные пожары охватили и Якутию. Там борьба с огнем продолжается с 21 мая. За это время потушить удалось 45 лесных пожаров. Ситуацию осложняет отсутствие дождей и порывистый ветер.