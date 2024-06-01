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Лучших водителей ВС РФ наградили в подмосковном Нахабине

Участники соревнований на полном ходу преодолевали различные препятствия.
Ян Брацкий 2024-06-01 22:15:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Лучших водителей Вооруженных сил РФ наградили в подмосковном Нахабине. Там прошли гонки на армейских УАЗах и КамАЗах в честь Дня военного автомобилиста.

Участники на максимальной скорости преодолевали рвы с водой, косогоры и другие препятствия. Праздник отметили с размахом - для гостей мероприятия организовали полевую кухню, интерактивный тир, а также выставку раритетной и современной боевой техники.

Минобороны представило бронемашины «Тигр», «Торнадо» и «Ахмат», а также советские парадные автомобили, в том числе уникальный Зил-111, на котором возили Юрия Гагарина.

#армия #ВС РФ #полигон #Нахабино #Гонки
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