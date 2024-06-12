Президент России Владимир Путин объявил открытыми спортивные игры стран БРИКС в Казани.

«Желаю спортсменам, их наставникам удачных стартов, ярких побед, а зрителям и болельщикам ярких и незабываемых впечатлений. Объявляю спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми», - сказал президент.

Он отметил важную составляющую игр в экономическом, политическом и гуманитарном международном взаимодействии, а также выразил уверенность в скором росте популярности игр БРИКС.

Международное соревнование стран БРИКС пройдет в Казани и Москве по 24 июня, игры состоятся в преддверии саммита организации, который назначен на октябрь. Спортивное мероприятие направлено на укрепление связей между странами и дружбы народов.

Завтра в столице Татарстана также состоится церемония открытия Игр.