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Путин объявил открытыми спортивные игры стран БРИКС

Соревнования пройдут в Казани и Москве с 12 по 24 июня, в четверг 12 июня в столице Татарстана пройдет церемония открытия Игр.
Елизавета Кондрикова 2024-06-12 20:42:59
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool Globallookpress © Видео: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин объявил открытыми спортивные игры стран БРИКС в Казани. 

«Желаю спортсменам, их наставникам удачных стартов, ярких побед, а зрителям и болельщикам ярких и незабываемых впечатлений. Объявляю спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми», - сказал президент.

Он отметил важную составляющую игр в экономическом, политическом и гуманитарном международном взаимодействии, а также выразил уверенность в скором росте популярности игр БРИКС. 

Международное соревнование стран БРИКС пройдет в Казани и Москве по 24 июня, игры состоятся в преддверии саммита организации, который назначен на октябрь. Спортивное мероприятие направлено на укрепление связей между странами и дружбы народов.

Завтра в столице Татарстана также состоится церемония открытия Игр.

#Россия #Владимир Путин #Татарстан #брикс #казань #спортивные игры #игры брикс
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