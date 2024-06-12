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Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области

Предварительно, в летательном аппарате находились два человека, их госпитализировали.
Елизавета Кондрикова 2024-06-12 20:15:03
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Robinson R44 в Свердловской области, их доставят в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники.

«Они пострадали, сейчас их госпитализируют», - говорится в сообщении.

Происшествие произошло у базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Предварительно, в воздушном судне находились два человека. На данный момент состояние пассажиров неизвестно.

Вертолет Robinson R44 американского производства рассчитан на четырех человек и разработан для пассажирских перевозок.

#вертолет #Свердловская область #раненые #жесткая посадка #Robinson R-44
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