Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области

Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Robinson R44 в Свердловской области, их доставят в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники.

«Они пострадали, сейчас их госпитализируют», - говорится в сообщении.

Происшествие произошло у базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Предварительно, в воздушном судне находились два человека. На данный момент состояние пассажиров неизвестно.

Вертолет Robinson R44 американского производства рассчитан на четырех человек и разработан для пассажирских перевозок.