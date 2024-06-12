Лучшие военные музыканты России показали Дефиле-шоу в Петербурге

На Соборной площади Санкт-Петербурга в День России прошел Фестиваль духовых оркестров. Лучшие военные музыканты страны собрались в Петропавловской крепости для выступления.

В Дефиле-шоу участвовали больше 400 музыкантов. Оркестры ведущих военных учебных и научных центров России исполнили произведения, которые вдохновлены Петербургом. Специальными гостями фестиваля стал Концертный оркестр духовой и эстрадной музыки города Пинска в Белоруссии.

В финале все музыканты исполнили марш «Прощание славянки».

Фестиваль духовых оркестров проходит в Петербурге каждый год. Главное его событие - Дефиле-шоу духовых оркестров.