Около 400 детей выстроились в слово «Россия» в честь праздника

Музей Победы в Москве провел флешмоб в честь Дня России, в рамках которого 400 детей выстроились в слово «Россия» и исполнили государственный гимн страны, к ним присоединились сотрудники и посетители музея.

«В честь Дня России мы сделали бесплатный вход в музей, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы смогли лучше узнать историю нашей страны. Гостей ждут экспозиции и выставки, которые рассказывают о подвигах героев Великой Отечественной войны, вставших на защиту Родины», - говорится в сообщении музея.

Праздничная программа также включает в себя концерт, мастер-классы и бесплатные экскурсии для гостей музея. Филиалы Музея Победы находятся в Красногорске, под Ржевом и в Калужской области, посетители отделений также присоединились к флешмобу.

В честь праздника торжественные мероприятия проходят по всей стране, а день 12 июня является выходным. Главные события - концерт с участием ведущих артистов и салют - традиционно пройдут на Красной Площади.