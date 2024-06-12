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Около 400 детей выстроились в слово «Россия» в честь праздника

В честь Дня России Музей Победы организовал флешмоб и подготовил концерты, бесплатные мастер-классы и экскурсии.
Елизавета Кондрикова 2024-06-12 18:50:05
© Фото: Пресс-служба Музея Победы © Видео: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы в Москве провел флешмоб в честь Дня России, в рамках которого 400 детей выстроились в слово «Россия» и исполнили государственный гимн страны, к ним присоединились сотрудники и посетители музея.

«В честь Дня России мы сделали бесплатный вход в музей, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы смогли лучше узнать историю нашей страны. Гостей ждут экспозиции и выставки, которые рассказывают о подвигах героев Великой Отечественной войны, вставших на защиту Родины», - говорится в сообщении музея.

Праздничная программа также включает в себя концерт, мастер-классы и бесплатные экскурсии для гостей музея. Филиалы Музея Победы находятся в Красногорске, под Ржевом и в Калужской области, посетители отделений также присоединились к флешмобу.

В честь праздника торжественные мероприятия проходят по всей стране, а день 12 июня является выходным. Главные события - концерт с участием ведущих артистов и салют - традиционно пройдут на Красной Площади.

#в стране и мире #праздник #день россии #дети #Гимн России #музей победы #флешмоб
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