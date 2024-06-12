В МО Белоруссии заявили, что ВС готовы к применению ядерного оружия

Подразделения ВС Белоруссии готовы к применению специального ядерного оружия, заявил первый замминистра обороны страны Павел Муравейко по итогам второго этапа совместных с РФ учений с нестратегическими ядерными силами.

По его словам, учения прошли четко и без суеты, а военные выполнили задачи «с достоинством и честью». Отдельно отмечается, что командиры только за полчаса до выполнения поставленных боевых задач узнали, кто будет их отрабатывать и с каких аэродромов.

«Безусловно, пока рано подводить итоги, но как начальник Генерального штаба могу сказать: ребята работали хорошо. Это профессиональные действия», - сказал Муравейко.

Он добавил, что подобные мероприятия способствуют повышению готовности вооруженных сил Белоруссии и их потенциала.

Напомним, ранее Минск подчеркнул, что проводимые учения являются плановыми и не направлены на создание напряженности в регионе. Учения проходят с конца мая, когда начался первый этап, под руководством Генерального Штаба ВС РФ.