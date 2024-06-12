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Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил, что тот продал Родину за карьеру

Иван рассказал, что его отчим никогда не считал себя украинцем.
Владимир Рубанов 2024-06-12 17:15:07
© Фото: Pool Ukrainian Presidentia, Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский никогда не говорил плохого слова о России или Донбассе. Об этом рассказал в интервью RT его пасынок Иван.

Сырский никогда не считал себя украинцем и даже не хотел учить украинский язык, сказал Иван. Но потом, очевидно, карьера для него оказалась важнее.

В семье были ошарашены, когда узнали, что Александра Сырского назначили командующим военной операцией в Донбассе. Пасынок считает отчима предателем.

Приемный сын Александра Сырского Иван после развода родителей вместе с братом и матерью переехал в Австралию и практически прекратил общаться с отчимом. В марте Иван попросил Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.

#Украина #Донбасс #ВСУ #Александр Сырский #главнокомандующий всу #Иван Сырский
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