Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский никогда не говорил плохого слова о России или Донбассе. Об этом рассказал в интервью RT его пасынок Иван.

Сырский никогда не считал себя украинцем и даже не хотел учить украинский язык, сказал Иван. Но потом, очевидно, карьера для него оказалась важнее.

В семье были ошарашены, когда узнали, что Александра Сырского назначили командующим военной операцией в Донбассе. Пасынок считает отчима предателем.

Приемный сын Александра Сырского Иван после развода родителей вместе с братом и матерью переехал в Австралию и практически прекратил общаться с отчимом. В марте Иван попросил Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.